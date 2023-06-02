8’li koalisyonda kopuş başladı! Karamollaoğlu da ‘Bay bay Kemal’ dedi

8'li koalisyon, 28 Mayıs seçimlerinde tarihi farkla yenildi. Koalisyon Masası'nda kriz derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken önce İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "İttifak bitmiştir" diyerek masayı devirdi. Son darbe de Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkaran Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. CHP'ye desteğiyle bilinen Saygı Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, "İttifak uzun bile sürdü. Bundan sonra ne olur bilinmez" çıkışıyla adeta 'Bay bay Kemal' dedi