Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan’ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

İşte gün gün yapılan o çağrıların kronolojik sıralaması şu şeklide:

5 Ekim 2012: Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Bu konuda siz değerli vatandaşlarıma, kardeşlerime çok büyük görevler düşüyor. Bir hizmetkârınız olarak sesleniyorum; yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin.