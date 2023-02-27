Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
07:28
Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan'ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları
Başkan Erdoğan, 2012'den bu yana şehir şehir dolaşarak kentsel dönüşümün önemini anlattı, CHP ve güdümündeki takozcu muhaliflere karşı halkı uyardı. Afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefleyen Başkan Erdoğan'ın kayda geçen konuşmalarında depreme karşı yapılacak dayanımı yüksek binalar ve dönüşüm hakkında önemli ifadeler yer aldı.