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Haberler Galeri Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan'ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları
Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 07:28

Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan'ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

Başkan Erdoğan, 2012'den bu yana şehir şehir dolaşarak kentsel dönüşümün önemini anlattı, CHP ve güdümündeki takozcu muhaliflere karşı halkı uyardı. Afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefleyen Başkan Erdoğan'ın kayda geçen konuşmalarında depreme karşı yapılacak dayanımı yüksek binalar ve dönüşüm hakkında önemli ifadeler yer aldı.

Fatma GÖKSU
Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan’ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılından itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm için vatandaşlara ve yerel yönetimlere açık davette bulundu. Afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmeyi isteyen Başkan Erdoğan, rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmek için 2012'den bu zamana 14 başlıkta kentsel dönüşüm çağrısı konuşması yaptı.

Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan’ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

İşte gün gün yapılan o çağrıların kronolojik sıralaması şu şeklide:

5 Ekim 2012: Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Bu konuda siz değerli vatandaşlarıma, kardeşlerime çok büyük görevler düşüyor. Bir hizmetkârınız olarak sesleniyorum; yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin.

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Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan’ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

26 Şubat 2013: Allah'ın izniyle hiç kimseyi mağdur etmeden, hiç kimsenin hakkını zayi etmeden bu dönüşümü sürdürecek; Türkiye'yi modern, sağlıklı, sağlam şehirlerle büyütmeye devam edeceğiz.

Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan’ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

KENTSEL DÖNÜŞÜMLERE KARŞI ÇIKANLAR VAR

6 Nisan 2013: Kentsel dönüşümlere, kentsel değişime bu ülkede karşı çıkanlar da var. Muhalefet ve bazı çevreler, ne yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar. Kentsel dönüşümün de karşısında duruyorlar

Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan’ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

24 Mart 2014: Bize yardımcı olursanız, kentsel dönüşüm değişimi yapmak suretiyle Allah göstermesin buradaki bir depremde meydana gelebilecek felaketi ortadan kaldıralım.

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