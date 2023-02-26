Başkan Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili neler söyledi? | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bügüne kadar kentsel dönüşümle ilgili neler söyledi? İşte Başkan Erdoğan’ın kentsel dönüşüm çağrıları.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:14
Başkan Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili neler söyledi? | Video 26.02.2023 | 14:55
04:21
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de | Video 26.02.2023 | 14:55
23:33
Bakan Dönmez'den deprem bölgesinde enerji açıklaması | Video 26.02.2023 | 14:30
01:13
TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette | Video 26.02.2023 | 13:07
02:19
Konteyner kentlerde anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kuruldu | Video 26.02.2023 | 11:25
00:54
Bakan Kurum "Yaralarımızı birlikte saracağız" | Video 26.02.2023 | 11:25
05:08
00:44
01:31
Bakan Kirişçi, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti | Video 25.02.2023 | 16:13
00:59
00:35
07:58
15:50
00:56
00:25
Son Dakika: PKK/KCK'lı kadın terörist Konya'da yakalandı! | Video 25.02.2023 | 11:50
03:45
09:35
04:37
00:41
SABAH'tan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Yolu Meali Kampanyası | Video 25.02.2023 | 09:17