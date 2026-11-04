  • Haberler
  • Galeri
  • Gündem
  • Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

AK Parti'nin 24 yıl önce başlayan iktidar yolculuğu Türkiye'nin dönüm noktası oldu. 2002'den bu yana ulaştırmadan savunma sanayiine, sağlıktan anayasal reformlara kadar uzanan devasa dönüşümlere imza atıldı. Türkiye, kıtaları birleştiren Marmaray, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projeleri hayata geçirdi. Yerli ve milli teknoloji hamlesi ile Togg, KAAN ve İHA/SİHA'lar gibi onlarca eser kazandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
01 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm
SABAH SABAH

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'de milletin büyük teveccühü ile devraldığı iktidar yolculuğunda 24 yıllık kesintisiz kalkınma ve reform sürecini başarıyla sürdürüyor. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki genel seçimleri kazanarak iktidara gelmesinin ardından kuruluşunda "Kalkınma ve Demokratikleşme Programı" adıyla açıkladığı parti programında yer alan ilkeleri ve projeleri tek tek hayata geçirdi. İşte AK Parti'nin icraatından bazıları:

02 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

DARBE ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti iktidarının en kritik adımlarından biri Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının tamamen kaldırılması oldu. 2003 yılında arka arkaya yürürlüğe giren Avrupa Birliği (AB) Uyum Paketleri ile temel haklar, demokrasi ve sivilleşme alanlarında önemli reformlara imza atıldı.
Türkiye'nin altıncı halkoylaması olan 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumu AK Parti'nin anayasal düzenleme hamlelerinden biri oldu, 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin halk oylamasında yüzde 57.88 oranında "evet" oyu çıktı.

03 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

AK Parti iktidarı, eğitim alanında da kapsamlı değişikliklere imza attı. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi" (FATİH) Projesi, 22 Kasım 2010'da Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim ve teknoloji yatırımı olarak kamuoyuna duyuruldu, 2012'de fiilen hayata geçirildi. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm derslikleri etkileşimli tahtalar, fiber internet altyapısı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile buluşturan bu hamle, iktidarın eğitimde fırsat eşitliği ve teknoloji entegrasyonunun önemli aşamalarından birini oluşturdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
04 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

CUMHURBAŞKANI'NI HALK SEÇTİ

Türkiye, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni içeren anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti. Halk oylaması, yüzde 51.41 oranında "evet" ve yüzde 48.59 oranında "hayır" oyu ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. 24 Haziran 2018'deki seçimlerde yüzde 52.59 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

05 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

YERLİ SAVUNMA SANAYİİNDE ÇIĞIR AÇILDI

AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından "yerli ve milli" vizyonla hız verdiği savunma sanayii hamlesi, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını kırmasını ve küresel bir aktör haline gelmesini sağladı. Bu hamlenin sahada fiilen kanıtlandığı stratejik eşik ise 2015'te aşıldı. Baykar tarafından üretilen insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 2015'te başlayan silahlanma süreci, Türkiye'nin İHA teknolojisinden SİHA konseptine geçişindeki en kritik dönüm noktalarından biri oldu.

06 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

MİLLİ PROJELER PEŞ PEŞE GELDİ

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 2022 yılında seri üretim bandından indi. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle 2023'te Türk donanmasının hizmetine girdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu 2024'te yaptı.

07 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

YÜKSEK HIZLI TRENLE ULAŞIM

AK Parti iktidarı, ülkeyi yüksek hızlı tren teknolojisiyle buluşturdu. 13 Mart 2009 tarihinde hizmete giren Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, Türkiye'nin ulaşım tarihinde dönüm noktası oldu.

08 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

ASRIN PROJESİ MARMARAY

AK Parti iktidarının ulaştırma alanındaki en büyük yatırımları arasında yer alan, dünyanın en büyük ve önemli projelerinden Türkiye'nin 153 yıllık rüyası Marmaray, Cumhuriyetin ilanının 90. yılında, 29 Ekim 2013'te hizmete açıldı. Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, "asrın projesi" olarak anılan dev yatırımlar arasında yerini aldı.

09 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

AK Parti iktidarının ilk yıllarında uygulamaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek, sağlık sistemini erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla çok sayıda reform çalışması yapıldı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri tek sistem altında birleştirildi. Hastaneler arasındaki ayrım kaldırılarak tüm vatandaşların istediği sağlık kuruluşundan hizmet almasının önü açıldı. Şehir hastaneleri ile vatandaşın kaliteli sağlık hizmetine erişimi kolaylaştı.

10 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

1 MİLYON 770 BİN KONUT

58. Hükümet Programı ile birlikte açıklanan "Konut ve Kentleşme İçin Acil Eylem Planı" 1 Ocak 2003'te kabul edildi. Bu planla yenileme, dönüşüm ve nitelikli konut üretimi hedefleri belirlendi ve TOKİ'ye ilgili planın uygulama sorumluluğu verildi. AK Parti iktidarının ortaya koyduğu "afetlere karşı dirençli yapılar" ve "sosyal devlet" vizyonu kapsamında TOKİ, 2002'den bugüne 1 milyon 770 bin konut üretti.

11 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

KITALARI BAĞLAYAN PROJELER

İstanbul Boğazı'na inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkân sağlayan Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü 2016'da, "Dünyanın yeni kavşağı" olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı ilk fazı 29 Ekim 2018'de, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ise 2022'de hizmete açıldı. 2022'de Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali su tutmaya başladı.

12 Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

ERDOĞAN'DAN 24. YIL PAYLAŞIMI: ANADOLU İHTİLALİNE İMZA ATTIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık. AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; 'Her Şey Türkiye İçin' diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık. Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız. Allah'ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Paylaşımda "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" yazılı bir fotoğrafa da yer verildi.

#MARMARAY #AVRASYA TÜNELİ #BAŞKAN ERDOĞAN #AK PARTİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!