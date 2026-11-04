Milletin iktidarıyla Türkiye şahlandı! Başkan Erdoğan liderliğinde çağ atlatan dönüşüm

ERDOĞAN'DAN 24. YIL PAYLAŞIMI: ANADOLU İHTİLALİNE İMZA ATTIK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık. AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; 'Her Şey Türkiye İçin' diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık. Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız. Allah'ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Paylaşımda "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" yazılı bir fotoğrafa da yer verildi.