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Haberler Galeri Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri
Giriş Tarihi: 25.07.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:48

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilen bildiride Irak ve Suriye'ye ilişkin madde dikkat çekti. Açıklamada, "Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde, Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının, öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir." denildi. İşte 9 maddelik bildiriden detaylar...

BETÜL USTA
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı ve 2 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Güvenlik Kurulu, 25 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

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Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

2. 15 Temmuz ihanetinin faili FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar değerlendirilmiş; Türkiye'ye hasım odakların güdümünde her türlü menfur eyleme tevessül eden ve mağduriyet kisvesiyle kendisini aklamaya çalışan terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik sarsılmaz kararlılık vurgulanmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

3. Terörle mücadelede artan gayretlerimizin, bölge ülkelerinin samimi iş birliği ile müşterek güvenlik meselelerinin çözümüne sağlam bir zemin teşkil ederek komşularımız Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına kalıcı katkıda bulunacağına işaret edilmiştir.

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

SURİYE'DE GERÇEK BİR TOPLUMSAL MUTABAKATA YÖNELİK DESTEK SÜRECEK

4. Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde, Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanmış;

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