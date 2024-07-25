TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri