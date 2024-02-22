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Haberler Galeri Milli muharip uçak KAAN'dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti
Giriş Tarihi: 22.02.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 23:34

Milli muharip uçak KAAN'dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında da geniş yer buldu. Tarihi anlara bir yenisi daha eklendi. Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni ve uzun görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. İşte o görüntüler...

Milli muharip uçak KAAN’dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Milli muharip uçak KAAN’dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti

Uçus öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, inis takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları bir bir tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini tamamladı.

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Milli muharip uçak KAAN’dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti

11 dakikalık ilk uçusu test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi. Uçuşun ardından Demirbaş dakikalarca alkışlandı.

Milli muharip uçak KAAN’dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti

KAAN'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER!
Bu kapsamda tarihi anlara bir yenisi daha eklendi.

Milli muharip uçak KAAN’dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti

Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi.

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