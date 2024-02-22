Giriş Tarihi: 22.02.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
23:34
Milli muharip uçak KAAN'dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti
Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında da geniş yer buldu. Tarihi anlara bir yenisi daha eklendi. Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni ve uzun görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. İşte o görüntüler...