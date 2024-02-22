Milli muharip uçak KAAN’dan yeni görüntüler! Tüyleri diken diken etti

Uçus öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, inis takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları bir bir tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini tamamladı.