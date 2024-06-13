MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu

Bugüne kadar hep Türkiye'de faaliyet gösteren casusları deşifre eden MİT, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan bu operasyonla birlikte ilk kez Avrupa'da casusluk faaliyeti gösteren bir şebekeyi çökertmiş oldu.



