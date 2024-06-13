Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MİT bu sefer Mossad'ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu
Giriş Tarihi: 13.06.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 06:48

MİT bu sefer Mossad'ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu

İsrail İstihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla adından söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı, bu sefer Mossad'ın Almanya başta olmak üzere, Gürcistan ve Türkiye'de casusluk yapan şebekesini çökertti. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı 9 kişilik casusluk şebekesinin, Avrupa'nın dört bir tarafında Mossad'ın hedefindeki yabancı vatandaşları takip edip fotoğrafladığı ortaya çıktı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu

İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti.

MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu

9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da geçtiğimiz nisan ayında yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu

2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Lübnan uyruklu bir şüphelinin ise halen firarda olduğu saptandı. Şüphelilerin, tamamı yabancı uyruklu kişileri takip edip, fotoğraflayarak Mossad'a bilgi aktardığı belirlendi.

MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu

MOSSAD'IN AVRUPA HÜCRESİNE DARBE

SABAH, MİT'in aylar boyunca adım adım takip ettiği, Almanya, Gürcistan, Türkiye ve Lübnan'da casusluk faaliyetlerinde bulunan Mossad'ın 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına ulaştı.

MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Aile boyu casusluk ağı deşifre oldu

Bugüne kadar hep Türkiye'de faaliyet gösteren casusları deşifre eden MİT, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan bu operasyonla birlikte ilk kez Avrupa'da casusluk faaliyeti gösteren bir şebekeyi çökertmiş oldu.

SON DAKİKA