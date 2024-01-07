MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

Halen arandığı öğrenilen zanlının gözaltına alınan isimler arasındaki Mohamad A. ile birlikte İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir şirketten para aldığı belirlendi. Mohamad A. ifadesinde M.Z.'nin Hamas'ın başkanı olan Khalidi Almasal'ın korumalığını yaptığını, Almasal ile sorun yasadıktan sonra yanından ayrıldığını kendisine anlattığını söyledi. İsrail İstihbaratına çalışan ve kendisine bin dolar ödeme yapılan Filistin uyruklu Ahmed A.'nın kardeşinin ise Hamas lideri İsmail Heniyye'nin sosyal medya danışma olduğu ortaya çıktı. Zanlı gelen paranın kardeşinin oğluna gönderildiğini söylese de Filistin uyruklu M. M.'yi Israil istihbarat servisiyle bağlantılı "Corbenic Capitane" isimli paravan şirkete yönlendirdiği tespit edildi.