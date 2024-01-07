Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu
Giriş Tarihi: 07.01.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 06:47

MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MOSSAD'a karşı yaptığı kontrespiyonaj "Köstebek" operasyonunda İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (IÇOM) kullandığı 7 farklı GSM hattının deşifre edildiği ortaya çıktı. MOSSAD'ın bu hatlar üzerinden temas sağladığı, Hamas yönetiminin yakın ekibinde yer alan isimler ve yakınları da ortaya çıktı. 15 kişinin tutuklandığı soruşturma dosyasına giren çarpıcı bilgiler arasında Filistinli öğrencilere burs sağlayan bir derneğin yöneticisiyle, Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilenen sağlık destek personeli de yer aldı. Operasyonda yakalanan isimlerden birçoğu ise MOSSAD'a adına yaptıkları eylemleri ise bütün ayrıntılarıyla anlattı.

Halit TURAN
MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

MOSSAD'ın Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespit etmek ve engellemek amacıyla görev alan MİT bünyesindeki İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın yaptığı başarılı "Köstebek" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Türkiye'deki Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 34 şüpheliden 15' i "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan tutuklandı.

MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

Ayrıca çarpıcı bilgilere ulaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu; İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı kişilerin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibat kurup, İsrail için önemli bilgi ve belgeleri elde ettiğini, karşılığındaysa uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla nasıl ödemeler yapıldığını delillerle gözler önüne serdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

İSRAİL İSTİHBARAT SERVİSİNİN KULLANDIĞI 7 NUMARA DEŞİFRE OLDU
Soruşturma kapsamında İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (IÇOM) kullandığı 7 farklı yurtdışı GSM hattı deşifre edildi. Bu hatlarla Türkiye'deki şüphelilerle irtibat kuran MOSSAD'ın, daha sonra Telegram ve Whatsapp uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden görüşmeye devam ettiği belirlendi. MOSSAD'ın tüm faaliyetlerinin Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişileri ve ailelerini hedef almayı amaçladığı kaydedildi.

MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

HAMAS YÖNETİCİLERİNİN YAKIN EKİBİNİ DE DEVŞİRMİŞLER
Yakalanan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelemeleri devam ederken, ilk tespitlere göre MOSSAD'ın Filistinli olan ve Hamas yönetimine yakın isimleri de devşirdiği belgelendi. MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen şüpheliler arasında Hamas yöneticilerinden Khalidi Almasal'ın yakın korumalığını yapan M.Z.'nin de çıktığı öğrenildi.

MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

Halen arandığı öğrenilen zanlının gözaltına alınan isimler arasındaki Mohamad A. ile birlikte İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir şirketten para aldığı belirlendi. Mohamad A. ifadesinde M.Z.'nin Hamas'ın başkanı olan Khalidi Almasal'ın korumalığını yaptığını, Almasal ile sorun yasadıktan sonra yanından ayrıldığını kendisine anlattığını söyledi. İsrail İstihbaratına çalışan ve kendisine bin dolar ödeme yapılan Filistin uyruklu Ahmed A.'nın kardeşinin ise Hamas lideri İsmail Heniyye'nin sosyal medya danışma olduğu ortaya çıktı. Zanlı gelen paranın kardeşinin oğluna gönderildiğini söylese de Filistin uyruklu M. M.'yi Israil istihbarat servisiyle bağlantılı "Corbenic Capitane" isimli paravan şirkete yönlendirdiği tespit edildi.

SON DAKİKA