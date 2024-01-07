Giriş Tarihi: 07.01.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
06:47
MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MOSSAD'a karşı yaptığı kontrespiyonaj "Köstebek" operasyonunda İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (IÇOM) kullandığı 7 farklı GSM hattının deşifre edildiği ortaya çıktı. MOSSAD'ın bu hatlar üzerinden temas sağladığı, Hamas yönetiminin yakın ekibinde yer alan isimler ve yakınları da ortaya çıktı. 15 kişinin tutuklandığı soruşturma dosyasına giren çarpıcı bilgiler arasında Filistinli öğrencilere burs sağlayan bir derneğin yöneticisiyle, Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilenen sağlık destek personeli de yer aldı. Operasyonda yakalanan isimlerden birçoğu ise MOSSAD'a adına yaptıkları eylemleri ise bütün ayrıntılarıyla anlattı.