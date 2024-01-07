Video Haber Mossad’a çalışan ajan ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Video
Mossad’a çalışan ajan ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Video

Mossad’a çalışan ajan ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Video

07.01.2024 | 08:37

MİT'in düzenlediği istihbarat operasyonunda, Türkiye'deki Arap asıllı kişileri takip için hücreler halinde tertiplenmiş 46 Mossad üyesi ile ilgili yeni delillere ulaşıldı. Çoğunluğu Filistin uyruklu çeşitli yaş grubundaki sabotaj ekibinin en kilit 26 ismi hakkında yeni deliller ortaya çıktı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Ekipleri, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 34 şüpheli yakalanmış, poliste sorguları tamamlanan zanlılar dün sabah adliyeye sevk edilmişti. Dört gün boyunca TEM Şubede ifadeleri alınan sabotaj ekibindeki 34 kişi yoğun güvenlik refakatinde mahkemeye sevk olmuş, zanlıların 15'i tutuklanmış, 8'i hakkında ise sınır dışı kararı verilmişti. Hücredeki 11 şüpheli hakkında ise "adli kontrol şartı" ve "yurtdışına çıkış yasağı" uygulanmıştı.

Ajan ağına mensup şüphelilere ait tespitler gün yüzüne çıkmaya ve sır perdesi aralanmaya başladı. Özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin etmek suretiyle İsrail gizli servisine aktardıkları, karşılığındaysa paranın izini kaybettirmek için özellikle terör ve yeraltı örgütleri tarafından kullanılan "havala" sistemine, kripto para birimine ve 'western union' yöntemine başvurarak çalıştıkları anlaşıldı.
Girift ilişkiler ağı ve sır ilişkileri açığa çıkan casus ağındaki şüphelilerden Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan Filistin uyruklu Luey M.'nin (44), telefon rehberindeki Brüksel'de faaliyet gösteren Mossad memuruyla yoğun telefon trafiği deşifre oldu. Telefon rehberinde "Sare Belçika" adıyla yer alan +32460237. numaralı telefon hattının diğer ucundaki Mossad ajanıyla Whatsapp yazışmaları tespit edilen Luey M.'nin, yine geçmiş yıllarda MİT tarafından İsrail istihbarat servisine yönelik kontrespiyonaj faaliyetlerinde izine rastlanan Abuhalid Abdalla Qassem/Tayyar ile de derin ilişki içinde olduğu çözülen dijitallerde yer aldı.

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