Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti

Yuvalarımız dağıldı, eşiyle kavga edip boşananlar var. Böyle bir duruma dayanamayıp intihar girişiminde bulunanlar, işsiz kaldım, borçlarım var, şimdi ben bunları nasıl öderim? Bir daha ne zaman bir iş bulurum kaygısı oluşup bunlardan dolayı psikolojik bunalıma girenler ve bunun gibi yaşatılan travmalar. Şimdi soruyorum bu tür duruma sebep olanlar hiç mi vicdanları sızlamıyor, çalışan bir işçiyi saçma sapan kendi kafalarına göre hukuka aykırı bir şekilde görevlendirme yaparak buna sebep olanlar nasıl rahat uyku uyuyorlar. Demem o ki bunu yapanlar, yaşatanlar sebep olanlar kimlerse hakkımı helal etmiyorum. Müfettiş görevlendirilip araştırılmasını istiyorum. Çok sayıda kişi mağdur." dedi.

CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİNE AYKIRI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemeyeceğine karar verilmişti.