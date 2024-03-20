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Haberler Galeri Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:03

Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadrolu çalışan tecrübeli itfaiyecileri, kendi rızaları olmadan zorla düşük maaşlarla başka birimlere görevlendirdi, kimisini haksız yere işten çıkardı. Konuyu yargıya taşıyan işçileri mahkeme haklı bularak işe iadesine karar verdi. Büyükşehir, yargı kararına rağmen itfaiyeci kıyımına devam etti. Haksız yere işte çıkarılan işçilerden T.Y., "Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, itfaiyede çalışan işçilerle alıp veremediği nedir? Sözde halkçı, işçinin yanında olan, sosyal belediyeciliği benimseyen CHP zihniyeti hayatımız altüst etti" dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği'nde yıllardır çalışan kanun hükmündeki kararnameyle sürekli kadrolu işçi statüsüne geçen itfaiye personeli, Mart 2023'te kendi rızaları olmadan, Cumhurbaşkanı kararnamesine aykırı bir şekilde başka birimlere kaydırmıştı. Tecrübeli alev savaşçılarının yerine KPSS ile yeni memurlar alındı. Başka birimlere kaydırılan tecrübeli itfaiyeciler, düşük maaşlarla çalıştırılmak zorunda kaldı. İşçiler, ailelerini geçindiremedi. Mesai dışında çarşıda, pazarda, inşaatta, turizm tesislerine çalıştı, taksicilik yapmaya başladı. Günü birlik işlere gitmek zorunda kaldı.

Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti

MAHKEME İŞE İADE KARARI VERDİ

Muğla Büyükşehir'in düşük maaşlarla başka birimlerde görevlendirdiği itfaiyecilerin bazıları istifa etmek zorunda kaldı. Bazı işçiler ise başka birimlerde görevlendirmeyi kabul ederek çalıştıkları halde işten çıkarılmışlardı. Haksız yere işten çıkarılan işçiler, son çare olarak Muğla İş Mahkemesine, haklı feshin tespiti ve sonrasında, kıdem tazminatı ve fazla mesai alacakları için dava açmıştı. Muğla İş Mahkemesi davayla ilgili kararını verdi. Mahkeme, başka birimlere kaydırılan ve işte çıkarılan işçilerin, iş akdi feshinin geçersizliğine ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti.'ne (MUBEP) iadesine karar verdi.

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Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti

İTFAİYECİ KIYIMINA DEVAM ETTİ

Muğla Büyükşehir, yargı kararına rağmen itfaiyeci kıyımına devam etti. Geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 80 civarı itfaiye erini zorla başka birimlere kaydırdı. Toplamda 200 civarı itfaiyeci Büyükşehrin kararından dolayı mağdur oldu.

Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti

HAYATIMIZ ALTÜST OLDU

Haksız yere işte çıkarılan işçilerden T.Y., "Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, itfaiyede çalışan işçilerle alıp veremediği nedir? Açıklaması lazım artık. Sözde halkçı, işçinin yanında olan, sosyal belediyeciliği benimseyen CHP zihniyeti hayatımız altüst etti. Yine hukuka ve kanuna aykırı bir görevlendirme ve yine istemediği halde zorla işçiyi başka birimlere hukuka ve kanunlara aykırı bir şekilde gönderilmek itendi ve mağduriyetler ortaya çıktı. Sonunda kendisine haksızlık yapıldığına inanarak hakkını arayacak olanlar, boyun eğip görevlendirmeyi zorla kabul etmek zorunda kalanlar oldu. Böyle bir haksızlığı kabul edemeyip sineye çekip haklı yere kinlenip böyle bir zihniyetle çalışmak istemeyip baskı ve dayatmalardan dolayı işi bırakmak zorunda kalanlar, tazminata zorlanıp işten çıkmak zorunda kalanlar bu bunun gibi olumsuz birçok haklı sebep sayılabilir. Bunun sonunda işimizden olarak, maddi ve manevi zorlukların içine girdik. Evimizi geçindiremedik. Kira, elektrik ve su faturalarını ödeyemeyecek duruma geldik.

Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti

Yuvalarımız dağıldı, eşiyle kavga edip boşananlar var. Böyle bir duruma dayanamayıp intihar girişiminde bulunanlar, işsiz kaldım, borçlarım var, şimdi ben bunları nasıl öderim? Bir daha ne zaman bir iş bulurum kaygısı oluşup bunlardan dolayı psikolojik bunalıma girenler ve bunun gibi yaşatılan travmalar. Şimdi soruyorum bu tür duruma sebep olanlar hiç mi vicdanları sızlamıyor, çalışan bir işçiyi saçma sapan kendi kafalarına göre hukuka aykırı bir şekilde görevlendirme yaparak buna sebep olanlar nasıl rahat uyku uyuyorlar. Demem o ki bunu yapanlar, yaşatanlar sebep olanlar kimlerse hakkımı helal etmiyorum. Müfettiş görevlendirilip araştırılmasını istiyorum. Çok sayıda kişi mağdur." dedi.

CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİNE AYKIRI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemeyeceğine karar verilmişti.

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