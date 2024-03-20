Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
13:03
Muğla Büyükşehir’den itfaiyeci kıyımı! Yargı kararını hiçe saydılar: CHP zihniyeti hayatımız altüst etti
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadrolu çalışan tecrübeli itfaiyecileri, kendi rızaları olmadan zorla düşük maaşlarla başka birimlere görevlendirdi, kimisini haksız yere işten çıkardı. Konuyu yargıya taşıyan işçileri mahkeme haklı bularak işe iadesine karar verdi. Büyükşehir, yargı kararına rağmen itfaiyeci kıyımına devam etti. Haksız yere işte çıkarılan işçilerden T.Y., "Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, itfaiyede çalışan işçilerle alıp veremediği nedir? Sözde halkçı, işçinin yanında olan, sosyal belediyeciliği benimseyen CHP zihniyeti hayatımız altüst etti" dedi.