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Haberler Galeri Muğla Fethiye seçim sonuç ekranı! YSK Fethiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Muğla Fethiye seçim sonuç ekranı! YSK Fethiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Muğla Fethiye seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başlarken aynı gün 17.00'da son bulacak. Bu noktada Muğla'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar Fethiye seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Fethiye yerel seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Muğla Fethiye seçim sonuçları! YSK Fethiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Fethiye yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak Fethiye seçim sonuçlarını takip edebilecekler

MUĞLA FETHİYE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Muğla Fethiye seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

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Muğla Fethiye seçim sonuçları! YSK Fethiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA FETHİYE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Muhammet Kökten

CHP: Alim Karaca

İYİ Parti: Behçet Saatcı

Yeniden Refah Partisi: Engin Dağ

Zafer Partisi: Müjgan Dikmen

DEM Parti:Hasan Yıldırım

Muğla Fethiye Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Muğla Fethiye seçim sonuçları! YSK Fethiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Muğla'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bodrum seçim sonuçları

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Muğla Fethiye seçim sonuçları! YSK Fethiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA FETHİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Muğla Fethiye'de MHP Muhammet Kökten, CHP Alim Karaca, İYİ Parti Behçet Saatcı, Yeniden Refah Partisi Engin Dağ, DEM Parti Hasan Yıldırım ve Zafer Partisi Müjgan Dikmen

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Muğla Fethiye seçim sonuçları! YSK Fethiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

FETHİYE MAHALLELERİ

AKARCA

BABATAŞI

BOZYER

CAMİ

CUMHURİYET

ÇAMKÖY

ÇATALARIK

ÇENGER

ÇİFTLİK

ELDİREK

ESENKÖY

FARALYA

FOÇA

GÖCEK

GÖKBEN

GÖKÇEOVACIK

İNCİRKÖY

İNLİCE

KARAAĞAÇ

KARACAÖREN

KARAÇULHA

KARAGEDİK

KARAGÖZLER

KARAKEÇİLİLER

KARGI

KAYAKÖY

KESİKKAPI

KIZILBEL

KORUKÖY

MENTEŞEOĞLU

NİF

ÖLÜDENİZ

PATLANGIÇ

PAZARYERİ

SÖĞÜTLÜ

TAŞYAKA

TUZLA

YAKACIK

YANIKLAR

YENİ

YEŞİLÜZÜMLÜ

SON DAKİKA