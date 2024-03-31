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Haberler Galeri Muğla seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:30

Muğla seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Yerel yönetimler, her beş yılda bir, halkın tercihiyle belirleniyor. 31 Mart 2024 Pazar günü, Muğla'da yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi için seçmenler sandık başına gidiyor. Muğla seçim sonuçları, sabah.com.tr adresinden canlı ve anlık olarak takip edilebilir. Hangi adayın kazandığı ve oy oranlarının nasıl olduğu, resmi duyurunun ardından netlik kazanacak. YSK verileriyle 2024 Muğla oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

Muğla seçim sonuçları! YSK Muğla yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından, sıra belediye seçimlerine geldi. Yerel seçimler, milyonlarca seçmenin katılımıyla gerçekleşiyor. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından, ''2024 Muğla seçimi kimin kazandığı'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından, il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak. Muğla seçim sonuçları ve partilerin oy oranları, YSK verileriyle doğrulanacak. İşte 2024 Muğla oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Muğla Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Muğla seçim sonuçları! YSK Muğla yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: AYDIN AĞAN AYAYDIN

CHP: AHMET ARAS

İYİ Parti: METİN ERGUN

DEM Parti: YUSUF ULUDAĞ

Yeniden Refah: MEHMET MELİH TATLICI

Zafer Partisi: ÜNAL YİĞİT

Muğla Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Muğla seçim sonuçları! YSK Muğla yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Muğla'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bodrum seçim sonuçları

Dalaman seçim sonuçları

Datça seçim sonuçları

Fethiye seçim sonuçları

Kavaklıdere seçim sonuçları

Köyceğiz seçim sonuçları

Marmaris seçim sonuçları

Menteşe seçim sonuçları

Milas seçim sonuçları

Ortaca seçim sonuçları

Seydikemer seçim sonuçları

Ula seçim sonuçları

Yatağan seçim sonuçları

Muğla seçim sonuçları! YSK Muğla yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Aydın Ağan Ayaydın, CHP Ahmet Aras, İYİ Parti Metin Ergun, Zafer Partisi Ünal Yiğit, Yeniden Refah Partisi Mehmet Melih Tatlıcı ve DEM Parti ise Yusuf Uludağ ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Muğla seçim sonuçları! YSK Muğla yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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