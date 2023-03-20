Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği
Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:29

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği

Son dakika haberler: Kendisine mektup yazarak 6'lı koalisyon masası ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesi imasında bulunan Cem Toker'e cevap yazan Muharrem İnce'den adeta bombardıman geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ittifak değil şantaj ve rüşvet ilişkisi kurduğunu söyleyen İnce "Bu anlayışın ve adayın Erdoğan'ı yeneceğine inanmıyorum" dedi ve Meral Akşener kriziyle ilgili de sert ifadeler kullandı. CHP medyasında son seçim anketi diye verilen haberlerin de sahte cennetler olduğunu söyleyen ince "Halkta karşılığı yok" dedi.

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği

Muharrem İnce kendisini adaylıktan çekilmesi gerektiği imasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye davet eden LDP Genel Başkanı Cem Toker'e bir cevap mektubu yazdı. 6'lı koalisyon masasını adeta topa tutan İnce sahte anketlerden şantaj, rüşvet ve tehdide, zoraki ilişkilerden masanın diğer ortaklarıyla Kılıçdaroğlu arasındaki hukuka birçok konuya değindi. İşte İnce'nin mektubundan öne çıkanlar;

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği

Sn. Cem Toker; Twitter'dan bana yazdığınız açık mektubu dikkatlice okudum. Samimi olduğunuzdan şüphem yok, o nedenle hem size hem de sizin nezdinizde aynı düşüncede olan samimi seçmenlere kendi açımdan meseleyi anlatmak için bu mektubu yazıyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği

Bildiğiniz üzere, 2018 seçimleri sırasında ve sonrasında defalarca kamuoyu ile paylaştığım gelişmelerden sonra partimden ayrılıp yol arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 2 yıl önce Memleket Partisi'ni kurduk. O günden bugüne kadar da sürekli ülkeyi dolaşarak yaptığımız mitinglerde, TV programlarında, sosyal medyada, gazetelerde neden böyle bir yola çıktığımızı, amacımızı, kimlerin sesi olduğumuzu anlatmaya çalıştık.

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği

"BU KAFANIN ERDOĞAN'I YENECEĞİNE İNANMADIĞIMIZ İÇİN AYRILDIK"

Kanaatinizin aksine öfke ile yola çıkmadık, aklımız bize mevcut muhalefet yapısı ile Erdoğan'ın devrilemeyeceğini söylediği için ve artık bu duruma katlanamadığımız için çıktık.

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği

"MUHALEFET BİZİ HOR GÖRÜP MASAYA DAHİ ÇAĞIRMADI"

Gönüllülerinden başka destekçisi olmayan, üyelerinin bağışları ile ayakta duran 2016 model bir otobüsten başka mal varlığı olmayan bu partinin ömrünün uzun olamayacağını düşünmüş olacaklar ki muhalefetten kimse bizi bir masaya davet etmedi.

SON DAKİKA