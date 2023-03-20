Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
10:29
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa bombası: Rüşvet, şantaj ve seçim anketi gerçeği
Son dakika haberler: Kendisine mektup yazarak 6'lı koalisyon masası ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesi imasında bulunan Cem Toker'e cevap yazan Muharrem İnce'den adeta bombardıman geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ittifak değil şantaj ve rüşvet ilişkisi kurduğunu söyleyen İnce "Bu anlayışın ve adayın Erdoğan'ı yeneceğine inanmıyorum" dedi ve Meral Akşener kriziyle ilgili de sert ifadeler kullandı. CHP medyasında son seçim anketi diye verilen haberlerin de sahte cennetler olduğunu söyleyen ince "Halkta karşılığı yok" dedi.