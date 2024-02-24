Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:48
Muharrem İnce'den muhalefete terör tepkisi! PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunudu. Yerel seçimler öncesi PKK'nın güdümündeki DEM Parti ile yakınlaşan muhalefete tepki gösteren İnce, "Muhalefetin yöntemleri yanlış. Güvenlik tencerenin önündedir. PKK, FETÖ terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.