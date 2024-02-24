Muharrem İnce’den muhalefete terör tepkisi! PKK’ya FETÖ’ye selam verirsen halk hesabını sorar

"PKK'YA SELAM VERİRSENİZ HALK HESAP SORAR"

CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ilişkilerini eleştiren Muharrem İnce şöyle konuştu: Tencere iktidarlara seçim kaybettirir. Tencere kaybettirir ama güvenlik tencerenin önündedir.



Çünkü bu topraklarda Bizans'ı gördü insanlar, Haçlılar'ı gördü, Timur'u gördü, İngilizi, İtalyanı, Fransızı, Rus'u gördü... Terör gördü.. Eğer güvenlik politikalarına ters işler yaparsan tencerenin önüne geçer, dolar 100 lirayı da geçse kaybedersin. Ben bunları hep uyardım.



