Video Haber Muharrem İnce'den muhalefete tepki 'PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar'
Muharrem İnce'den muhalefete tepki 'PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar'

Muharrem İnce'den muhalefete tepki 'PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar'

24.02.2024 | 11:39

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimler öncesi PKK'nın güdümündeki DEM Parti ile yakınlaşan muhalefete tepki gösteren İnce, "Muhalefetin yöntemleri yanlış. Güvenlik tencerenin önündedir. PKK, FETÖ terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

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