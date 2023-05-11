Muharrem İnce’ye kaset kumpasına AK Parti’den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz!

Adaylıktan çekilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpas girişimine AK Parti'den üst düzey tepki geldi. İlkeli siyaseti bir kenara bırakan 7'li masanın bir bölümü tamamen suskun kalırken bir bölümü de kısık seslerle konuyu ele almıştı. Ancak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin, "Bunların tamamı FETÖ'nün belaltı taktikleridir. Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.