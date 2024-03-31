Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.
Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.