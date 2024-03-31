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Haberler Galeri Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:34

Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Türkiye Yerel Seçimleri ile Muş kentinin de kaderi belirlenecek. Oy sayımının bitmesiyle beraber seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Muş seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Muş seçimi kim kazandı sorusu yaşadıkları ili 5 yıl boyunca yönetecek ismi öğrenmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, YSK ile Muş yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Muş yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İlin yanı sıra ilçelere ilişkin veriler de haberimizde yer alacak. Peki, Muş seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Muş seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Muş Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Feyat Asya

CHP: Tuncay Çanga

İYİ Parti: Şerefettin Yatci

DEM Parti: Sırrı Söylemez

Yeniden Refah: Aziz Süne

Muş Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Muş'ta ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bulanık Seçim Sonuçları

Hasköy Seçim Sonuçları

Korkut Seçim Sonuçları

Malazgirt Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Varto Seçim Sonuçları

Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Muş Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Feyat Asya

Cumhuriyet Halk Partisi: Tuncay Çanga

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Sırrı Söylemez

İYİ Parti: Şerafettin Yatci

Saadet Partisi: Rıdvan Boz

Gelecek Partisi: Medeni Zengin

Hür Dava Partisi: Cesim Yılmaz

Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Kadir Aktacir

Yeniden Refah Partisi: Aziz Süne

Türkiye Komünist Partisi: Levent Tunçel

Demokratik Sol Parti: Selim Bıyık

Demokrasi ve Atılım Partisi: Ebubekir Akarsu

Millet Partisi: Ömer Çavuş

Halkın Kurtuluş Partisi: Hatice Kara

Türkiye Komünist Hareketi: Arjin Avci

Zafer Partisi: Mehmet Beşir Kara

Bağımsız: Muhammed Gürkan Çermi

Muş seçim sonuçları! YSK Muş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

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