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Haberler Galeri Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Giriş Tarihi: 16.02.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 22:46

Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Oğuzhan Uğur, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek binlerce sahte ihbar aldıklarını kaydetti. Kullanıcılar Uğur'un skandal açıklamalarına, "Binlerce sahte ihbar "yaydınız" şimdi günah çıkartır gibi sahte ihbar almışız diyorsunuz. Oysa milletin ilk günden bu zamana kadar olan uyarılarını saf kötülük diye paylaştınız. yazık" diyerek tepki gösterdi.

SABAH İNTERNET
Oğuzhan Uğur’dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

Türkiye, Güneydoğu Anadolu - Doğu Anadolu ve Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerle mücadele ederken diğer yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonlarla da karşı karşıya kaldı.

Oğuzhan Uğur’dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

VİCDANSIZLARDAN SAHTE İHBARLAR

Binlerce insan enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, vicdansızlar sahte ihbar ve yalanlarla adeta insanların hayatıyla oynadı. Asılsız çağrıların yayılmasına en büyük sebebi veren hesaplardan biri de Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ydi.

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Oğuzhan Uğur’dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

YALANI YAYDI: GÜNAH ÇIKARTTI!

Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…" diyerek adeta günah çıkarmaya kalktı.

Oğuzhan Uğur’dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

PES DEDİRTTİ!

Uğur, ardından yaptığı paylaşımda ise, "Fakat pes etmediler, binlerce hayata dokundular. Umut oldular. Var olsunlar. Artık bölgeye yalnızca malzeme koordinasyonu ve destek veriyoruz. Gönüllü ekibi milyonlarca teşekkürle evlerine uğurladık. Günlerce uyumadan çalışıp didindiler. Psikolojileri malumdur. Alkışlıyorum." diyerek adeta pes dedirtti.

İŞTE OĞUZHAN UĞUR'UN SKANDAL SÖZLERİNE GELEN TEPKİLER...

Oğuzhan Uğur’dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
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