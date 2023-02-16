Giriş Tarihi: 16.02.2023 22:08
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
22:46
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Oğuzhan Uğur, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek binlerce sahte ihbar aldıklarını kaydetti. Kullanıcılar Uğur'un skandal açıklamalarına, "Binlerce sahte ihbar "yaydınız" şimdi günah çıkartır gibi sahte ihbar almışız diyorsunuz. Oysa milletin ilk günden bu zamana kadar olan uyarılarını saf kötülük diye paylaştınız. yazık" diyerek tepki gösterdi.