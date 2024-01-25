Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
06:36
Ölüm villalarında CHP'li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece'deki rüşvet operasyonunda şok detaylar
İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili şok detaylara ulaşıldı. Ölüm sitesiyle ilgili evraklarda yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Hasan Akgün'ün tek bir imzası yok. Usulsüz işlerden daha önce sabıkalı olan Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın imzaları ise tüm belgelerde kullanılmış...