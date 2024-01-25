Ölüm villalarında CHP’li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI TESPİTLER



SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporunda ise çarpıcı tespitlere yer verildi. Eskice Mahallesi'nde 144 lüks villadan oluşan sitenin, ruhsata aykırı halde, pek çok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon lira ve üzerine satılan villaların toplam değerinin yaklaşık 8.7 milyon lira olduğu anlatıldı.



