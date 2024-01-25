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Haberler Galeri Ölüm villalarında CHP'li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece'deki rüşvet operasyonunda şok detaylar
Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 06:36

Ölüm villalarında CHP'li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece'deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili şok detaylara ulaşıldı. Ölüm sitesiyle ilgili evraklarda yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Hasan Akgün'ün tek bir imzası yok. Usulsüz işlerden daha önce sabıkalı olan Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın imzaları ise tüm belgelerde kullanılmış...

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Ölüm villalarında CHP’li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

İstanbul Büyükçekmece'de usulsüz yapılmasına CHP'li belediye tarafından rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edilen 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık ölüm sitesinin hiçbir evrakına, aralıksız tam 30 yıldır koltukta oturan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından imza atılmadığı ortaya çıktı.

Ölüm villalarında CHP’li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Usulsüz işlere bütün imzaların, daha önce benzer bir rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak tarafından atıldığı belirlendi.

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Ölüm villalarında CHP’li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

BİR MÜHENDİS İHBAR ETTİ

Bir mühendisin ihbarıyla 12 Aralık 2022'de başlatılan rüşvet soruşturmasında Büyükçekmece Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz olay olduğu, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlendiği, zemin etüd firmalarının belediyeye evrak teslim ve onay işlerinde bilerek zorluk çıkartılarak, müteahhitlerin rüşvet karşılığında T.A'nın firmasına yönlendirilerek pekçok başka firmanın mağdur edildiği, müteahhitlerin de iş verilmemesi nedeniyle zarar ettiği aktarıldı.

Ölüm villalarında CHP’li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

İhbarda bulunan mühendise SABAH ulaştı. Can güvenliği endişesiyle İstanbul'daki işlerini bırakarak başka şehre taşınmak zorunda kaldığını belirten mühendis, açıklama yapmaya çekindiğini söyledi.

Ölüm villalarında CHP’li başkanın imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI TESPİTLER

SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporunda ise çarpıcı tespitlere yer verildi. Eskice Mahallesi'nde 144 lüks villadan oluşan sitenin, ruhsata aykırı halde, pek çok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon lira ve üzerine satılan villaların toplam değerinin yaklaşık 8.7 milyon lira olduğu anlatıldı.

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