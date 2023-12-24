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Haberler Galeri “Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden” Ekşi Sözlük'te alçak paylaşımlar: Şehitlerimizle böyle alay ettiler
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:21

“Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden” Ekşi Sözlük'te alçak paylaşımlar: Şehitlerimizle böyle alay ettiler

“Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden” Ekşi Sözlük’te alçak paylaşımlar: Şehitlerimizle böyle alay ettiler

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit oldu. Türk milletini yasa boğan bu gelişme, daha önce pek çok skandalla gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli forum sitesinde adeta sevinçle karşılandı.

“Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden” Ekşi Sözlük’te alçak paylaşımlar: Şehitlerimizle böyle alay ettiler

Bir şehit babasının "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" paylaşımına tepki çeken yorumlar yapan bir sözlük yazarı, "Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden" ifadelerini kullandı.

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“Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden” Ekşi Sözlük’te alçak paylaşımlar: Şehitlerimizle böyle alay ettiler

ŞEHİT BABASINA HAKARETLER SAVURDULAR
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.

“Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden” Ekşi Sözlük’te alçak paylaşımlar: Şehitlerimizle böyle alay ettiler

İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları.

“Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden” Ekşi Sözlük’te alçak paylaşımlar: Şehitlerimizle böyle alay ettiler

- Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.

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