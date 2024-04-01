ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:49
MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavları, 26-27 Mart tarihlerinde düzenlendi. Şimdi binlerce öğrencinin gündeminde ''Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yer alıyor. 6. ve 9. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.