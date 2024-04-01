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Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:49

ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavları, 26-27 Mart tarihlerinde düzenlendi. Şimdi binlerce öğrencinin gündeminde ''Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yer alıyor. 6. ve 9. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. 6. ve 9. sınıf öğrencileri 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına katılım sağladı. Sınavın üzerinden günler geçmesi sebebiyle öğrenci ve veliler Mili Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilirken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki, 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte, 2024 MEB Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 2. DÖNEM 1. YAZILI MEB ORTAK SINAVLARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınav kılavuzu ile 2. dönem 1. yazılı ortak sınav tarihleri belli olmuştu.

Kılavuz doğrultusunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavları tamamlandı.

Ülke genelinde yapılan sınavlar, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü, Matematik dersleri için ise 27 Mart 2024 Çarşamba günü düzenlendi.

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ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 - 2024 ORTAK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Sınavların ardından ortak sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Aşağıdaki ekrandan ortak sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.

ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

MEB tarafından yayayımlanan duyuruda, puanlamanın 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacağı bilgisine yer verildi.

Soruların puanlaması Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

Puanlama sona erdikten sonra sınav sonuçları paylaşılacak.

ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınav sonuçları ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden açıklanacak ve branş/alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6. sınıf Matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınav sonuçları, okul müdürlüğü tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak.

ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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