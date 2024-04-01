ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

MEB tarafından yayayımlanan duyuruda, puanlamanın 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacağı bilgisine yer verildi.

Soruların puanlaması Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

Puanlama sona erdikten sonra sınav sonuçları paylaşılacak.