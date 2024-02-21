Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
11:27
Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş'a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası
6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı. Özgür Özel, dün akşam saatlerinde TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Lütfü Savaş ile yaptığı toplantının perde arkasını anlattı. Toplantının 75 dakika sürdüğünü ve başka alternatifin olmadığı yönünde karar aldıklarını belirten Özel, "40 kişi toplandık herkes Lütfü Savaş dedi." ifadesini kullandı.