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Haberler Galeri Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş'a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:27

Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş'a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı. Özgür Özel, dün akşam saatlerinde TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Lütfü Savaş ile yaptığı toplantının perde arkasını anlattı. Toplantının 75 dakika sürdüğünü ve başka alternatifin olmadığı yönünde karar aldıklarını belirten Özel, "40 kişi toplandık herkes Lütfü Savaş dedi." ifadesini kullandı.

Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş’a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam saatlerinde TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş’a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

"1 NİSAN'I BEKLEYEN ÜÇ BEŞ HAZIMSIZ VAR"

Özgür Özel, parti içinde 1 Nisan'da kurultay planları yapan gruba tepki gösterdi. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler değil kamuoyu belirler. Kamuoyu desteğini kaybedemeyiz. Parti içinde geçen kurultayı hazmedemeyen birkaç hazımsız var. 1 Nisan'ı bekleyen 3-5 hazımsız var. Avuçlarını yalarlar. Çok güçlü, dinamik bir kadromuz var." dedi.

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Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş’a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

"İKNA EDEMEDİM"

"Altılı masa neden kurulamadı?" sorusuna yanıt veren Özel "İyi Parti ve diğer ortaklarla ittifak olmasa da iş birliği yapmak için bir hayret gösterdik. Ama bu çok sınırlı kaldı. Parti içinde ittifak ihtimali ortadan kalkmış haldeydi. Eski ortakları ikna edemedim" dedi.

Özgür Özel Lütfü Savaş ile ne konuştu? İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası | Video

Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş’a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

75 DAKİKALIK GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Hatay'da tartışmalı sürecin sonunda Lütfü Savaş'la yola devam kararı alınmıştı. Özgür Özel, Lütfü Savaş ve il örgütüyle genel merkezde bir toplantı yapmıştı. Özel, o toplantının perde arkasına ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Anketler Hatay'da bir 'Hatay İttifakı'na ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 75 dakika oturduk. Bir ara şöyle bir şey oldu. Lütfü Savaş'sız olmayacak Lütfü Savaş'la da olmayabilir.

Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş’a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

Bir formül bulalım, bunun üzerinde çalışalım. Gece tam 1 saat sürdü. Lütfü Bey ile görüştük. Şuna karar verdik. Lütfü Bey ile devam ediyoruz.

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