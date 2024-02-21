Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş’a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

75 DAKİKALIK GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Hatay'da tartışmalı sürecin sonunda Lütfü Savaş'la yola devam kararı alınmıştı. Özgür Özel, Lütfü Savaş ve il örgütüyle genel merkezde bir toplantı yapmıştı. Özel, o toplantının perde arkasına ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Anketler Hatay'da bir 'Hatay İttifakı'na ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 75 dakika oturduk. Bir ara şöyle bir şey oldu. Lütfü Savaş'sız olmayacak Lütfü Savaş'la da olmayabilir.