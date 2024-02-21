Özgür Özel Lütfü Savaş ile ne konuştu? İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis'te gazetecinin sorularını yanıtladı. İtilaflı adaylar ve yerel seçime giderken parti içinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı..
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