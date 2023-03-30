İTİRAF GİBİ ÇIKIŞ: RİSK OLMAKTAN ÇIKACAK

CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'a göre Özel, Muharrem İnce'nin seçime doğru oylarının azalacağını ve kendileri için risk olmaktan çıkacağını beklediklerini belirtti. Özel'in sözlerinin okuması yapıldığında İnce'nin oylarının düşmezse CHP için bir risk olarak gördükleri ve CHP'nin Memleket Partisi'nin oylarını alma üzerine bir umuda bel bağladığı görüldü.