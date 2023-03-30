Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:53
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
12:07
Özgür Özel'den itiraf; CHP umudunu Muharrem İnce'den oyları geri almaya bağlamış!
Dün gerçekleştirdikleri Memleket Partisi ziyaretinde eski CHP'li Genel Başkan Muharrem İnce'nin adeta kapıyı gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun A takımında planlar deşifre oldu. Ziyarette yer alan Özgür Özel'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Özel ikna edemedikleri Muharrem İnce'yi değersizleştiren bir açıklama yapayım derken aslında tüm umutlarının İnce'den oy almaya dönüştüğünü itiraf etti.