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Haberler Galeri Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:30

Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı...

İBB başkanının yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturmada yardımcılarının "Talimatı onlardan aldık" dediği Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç savcılığa ifade verdi. Ali Kılıç ifadesinde, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına 50 bin TL bağış yaptığını, samimi arkadaşlarından da bağışa katkı sağlamak için ricada bulunduğunu söyledi. Kılıç, kendisinde toplanan bağış paralarıyla ilgili bir belge olmadığını söyleyen Kılıç, "Bugüne kadar da yapmış olduğum bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı...

İBB başkanın yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturma ilçe belediyelerinden taşınan paralarla ilgili ifadeler doğrultusunda genişletiliyor. Daha önce görüntülerde yer alan Şişli belediye başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine dün 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrıldı.

Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı...

CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin "80-85 bin lirayı o adrese götürmemi istedi" diye işaret ettiği Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan ifadeye çağırıldı.

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Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı...

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadesinde "Başkan bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım" demişti. Morsünbül ise "Başkan çanta ile birlikte ofisin adresinin yazılı olduğu bir kağıt verip oraya götürmemi istedi. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Bana parayı teslim ettiğime dair bir makbuz, belge veya senet vermediler. Amirime paranın nereden geldiğin, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim, talimatı yerine getirdim" şeklinde ifade verdi.

Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı...

CHP'Lİ İKİ VEKİL SUS PUS NE SAVCILIĞA GİTTİ NE BİR AÇIKLAMA YAPTI
Soruşturma kapsamında ilk ifadesi alınan ve paraları İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'la beraber ofise getiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş "2019'da CHP Beylikdüzü Başkanı Turan Taşkın Özer beni aradı.

Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı...

İl binasının satımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisiyle Beylikdüzü ilçe binasında çanta içerisinde paraları verdi. Çanta içinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum" demişti. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinin gözdelerinden Özer kısa sürede parti içi basamakları çifter çifter çıkarak önce CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığına seçilmiş daha sonra İstanbul milletvekili olmuştu. Özer savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen ne adliyeye gitti ne de konuyla ilgili tek bir açıklama yaptı.

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