Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı...

İl binasının satımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisiyle Beylikdüzü ilçe binasında çanta içerisinde paraları verdi. Çanta içinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum" demişti. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinin gözdelerinden Özer kısa sürede parti içi basamakları çifter çifter çıkarak önce CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığına seçilmiş daha sonra İstanbul milletvekili olmuştu. Özer savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen ne adliyeye gitti ne de konuyla ilgili tek bir açıklama yaptı.