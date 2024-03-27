Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
12:30
Para kulesi skandalında yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı...
İBB başkanının yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturmada yardımcılarının "Talimatı onlardan aldık" dediği Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç savcılığa ifade verdi. Ali Kılıç ifadesinde, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına 50 bin TL bağış yaptığını, samimi arkadaşlarından da bağışa katkı sağlamak için ricada bulunduğunu söyledi. Kılıç, kendisinde toplanan bağış paralarıyla ilgili bir belge olmadığını söyleyen Kılıç, "Bugüne kadar da yapmış olduğum bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi" dedi.