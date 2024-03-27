Para kuleleri skandalında CHP'li Başkan ifade için adliyede | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturmada yardımcılarının "Talimatı onlardan aldık" dediği Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç savcılığa ifade verdi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de ifade vermesi bekleniyor.