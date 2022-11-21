Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:29
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
18:39
PKK/YPG Karkamış'ta masum sivilleri hedef aldı! 1'i çocuk 2 şehit
Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı. Karkamış'a saat 11.15 itibarıyla Suriye tarafından 10 roket atıldı. Okul, TIR ve evlerin isabet ettiği kalleş saldırılarda 1'i öğretmen, 1'i çocuk 2 kişi şehit oldu. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. 5 aylık ağır yaralı hamile Büşra Karataş entübe edildi. Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bölgeye giderek incelemelerde bulundu.