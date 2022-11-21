PKK/YPG Karkamış’ta masum sivilleri hedef aldı! 1’i çocuk 2 şehit

Terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdi. 10 roketin fırlatıldığı saldırılarda, roketler sınırın sıfır noktasında bulunan ilçedeki iki okul, iki ev ile gümrük kapısında bekleyen bir TIR'a da isabet etti. Saldırılarda biri öğretmen, biri 5 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 vatandaş yaşamını yitirdi. Saldırılarda Karkamış'ta çok sayıda ev saldırılarda zarar gördü. Şehrin elektrik altyapısı zarar gördü.