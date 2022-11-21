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Haberler Galeri PKK/YPG Karkamış'ta masum sivilleri hedef aldı! 1'i çocuk 2 şehit
Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 18:39

PKK/YPG Karkamış'ta masum sivilleri hedef aldı! 1'i çocuk 2 şehit

Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı. Karkamış'a saat 11.15 itibarıyla Suriye tarafından 10 roket atıldı. Okul, TIR ve evlerin isabet ettiği kalleş saldırılarda 1'i öğretmen, 1'i çocuk 2 kişi şehit oldu. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. 5 aylık ağır yaralı hamile Büşra Karataş entübe edildi. Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Uğur YILDIRIM
MEHMET BONCUK
PKK/YPG Karkamış’ta masum sivilleri hedef aldı! 1’i çocuk 2 şehit

Terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdi. 10 roketin fırlatıldığı saldırılarda, roketler sınırın sıfır noktasında bulunan ilçedeki iki okul, iki ev ile gümrük kapısında bekleyen bir TIR'a da isabet etti. Saldırılarda biri öğretmen, biri 5 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 vatandaş yaşamını yitirdi. Saldırılarda Karkamış'ta çok sayıda ev saldırılarda zarar gördü. Şehrin elektrik altyapısı zarar gördü.

PKK/YPG Karkamış’ta masum sivilleri hedef aldı! 1’i çocuk 2 şehit

Saldırılara dükkanında yakalanan Nurettin Bozkurt, korku dolu anları SABAH'a anlattı. Bozkurt, "Sabah erken dükkanı yeni açmıştım. Birden çok sayıda patlama sesi duydum. Kendimi hemen masanın altına attım. Dükkanımın camları kırıldı. Dışarı çıktık. Temizlik görevlisi arkadaşlar yaralanmıştı.

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PKK/YPG Karkamış’ta masum sivilleri hedef aldı! 1’i çocuk 2 şehit

Kollarını sardık, koşuşturan yaralılar vardı. Yere düşenler oldu" diye konuştu. Yaralılardan öğretmen Elif Bayoğlu, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Öğrenciler korkmasınlar diye yanlarında ağlayamadık. Onları aşağıya indirdik. Hepsinin iyi olduğunu biliyorum." dedi. Saldırılar üzerine ilçeye Gaziantep merkezinden çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

PKK/YPG Karkamış’ta masum sivilleri hedef aldı! 1’i çocuk 2 şehit

TERÖR ÖĞRETMENİ OKULDA YAKALADI
Saldırıda, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesine isabet eden roketin patlaması sonucu yanındaki yakındaki 2 okulda da hasar meydana gelirken. Kocatepe İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Ayşegül Alkan yaşamını yitirdi. Baba Mustafa Alkan, terör örgütüne ve teröre lanet okudu.

PKK/YPG Karkamış’ta masum sivilleri hedef aldı! 1’i çocuk 2 şehit

Mustafa Alkan, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.

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