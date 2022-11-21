SON DAKİKA: PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı! Bakan Soylu açıkladı: "1'i çocuk 1'i öğretmen 3 şehidimiz var" | Video
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Son dakika haberi... Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıda 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu.