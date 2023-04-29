SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP’li Başkana rüşvetten 12 yıl hapsi istendi

3.7 MİLYONLUK VİLLAYI 350 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki villanın 02 Nisan 2020'de 350 bin lira bedelle otel inşaatının sahibi Ali Bektaş tarafından CHP'li Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine yapıldığı anlaşıldı. Villanın rayiç değerinin 3 milyon 750 bin lira olduğu, alım satım ile rayiç bedeli arasındaki 3 milyon 400 bin liralık farkın hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede yer aldı.