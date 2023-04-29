Giriş Tarihi: 29.04.2023 06:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
06:52
SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP’li Başkana rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
İzmir Özdere'de 5 yıldızlı Von Resort Bien Perla Oteli'n kaçak katlarına göz yummak, usulsüz işlemleri görmezden gelme karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşaa ettiği iki 2 villasını rüşvet olarak alan CHP'li Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve rüşvet ve yolsuzluktan hakkında dava açılan Kayalar'ın 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.İddianamede 2 villanın Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine rayiç bedelinin çok altında 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi. Ruhi Durak'ın 550 bin liraya aldığı villayı kısa süre sonra 4 milyon 750 bin lira karşılığında Kanada'dan gelen bir Türk vatandaşına 8.5 katına satması dikkat çekti. Kayalar ile CHP'li Meclis üyesi Ertan Güleç 'rüşvet alma', Bien Otel'in sahibi Nurullah Ercan, Ali Bektaş 'rüşvet verme', Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak ve emlakçı Songül Van 'rüşvet suçunu açığa çıkarmayı engelleme' suçlarından 16 Haziran'da İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.