Sağlık yatırımları kapsamında dev bir hizmet daha: Karadeniz’in sağlık üssü kapılarını açıyor

Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak yine ek binalarda hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Onkoloji Bölümü, son olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamı Şehir Hastanesinde hizmet vermeye devam edecek. Hastanenin 305 bin metrekare kapalı alanı içinde yaşlılar ve engelliler Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği elektrikli araçlarla taşınacak. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesinin tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını söyledi.