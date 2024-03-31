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Haberler Galeri ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:18

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Türkiye bugün Mahalli İdareler Seçimleri 2024 için sandığa gitti. Sandıkların tüm illerde kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemlerine geçildi. Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa'da hangi partinin önde olduğu merak ediliyor. 'Şanlıurfa'da seçim sonuçlarında son durum ne? Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı?' sorularına yanıt bulmak için canlı ve anlık oy oranları ile 2024 yerel seçim sonucu ekranını takip edebilirsiniz. İşte 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Türkiye bugün Mahalli İdareler Seçimleri 2024 için sandıklara akın etti. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy verdi. 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. İstanbul, Çanakkale, Bursa, Muğla, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana gibi illerde de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi.

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri seçildi.

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ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa'da hangi partinin kazandığı merak ediliyor. Şanlıurfa'da sandıklar 16:00'da kapandı ve seçim yasağının kalkmasıyla oy sayımına başlandı.

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Şanlıurfa seçim sonuçlarında son durum ne? 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçlarında hangi aday önde?

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Saat 17.00 itibarıyla Antalya yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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