ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Türkiye bugün Mahalli İdareler Seçimleri 2024 için sandıklara akın etti. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy verdi. 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. İstanbul, Çanakkale, Bursa, Muğla, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana gibi illerde de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi.