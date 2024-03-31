ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:18
Türkiye bugün Mahalli İdareler Seçimleri 2024 için sandığa gitti. Sandıkların tüm illerde kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemlerine geçildi. Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa'da hangi partinin önde olduğu merak ediliyor. 'Şanlıurfa'da seçim sonuçlarında son durum ne? Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı?' sorularına yanıt bulmak için canlı ve anlık oy oranları ile 2024 yerel seçim sonucu ekranını takip edebilirsiniz. İşte 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları