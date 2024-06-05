“Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi

KİRALIK ADRESİ "KARARGAH" YAPMIŞLAR

İddialara ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; kartelin üyeleri "Scooter" ile başladıkları günlük hayatlarına ticari taksi ve üçüncü kişiler adına kiralanan araçlarla devam etti. Ulaşacakları noktalara giderken polislerin takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için sık sık araç değiştiren kartel üyelerinin aynı yollardan en az 5'er defa geçerek polislerce takip edilip edilmediklerini anlayabilmek adına gizli bir kontrol mekanizması geliştirdikleri de saptandı.