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Haberler Galeri “Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:39

Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve 373 kilogram Kokain maddesinin ele geçirildiği "Narkoçelik-20" operasyonuyla çökertilen uyuşturucu kartelinin üyelerinin teknikleri deşifre edildi. Polislere yakalanmamak için ulaşacakları noktalara sürekli araçlar değiştirerek giden çete üyelerinin, "Scooter" ile başladıkları günlük hayatlarına ticari taksi ve üçüncü kişiler adına kiralanmış araçlarla devam ettikleri ortaya çıktı. Kartel üyelerinin; kullanacakları güzergahlardan en az 5'er defa geçerek polislerce takip edilip edilmediklerini anlayabilmek için gizli bir kontrol mekanizması geliştirdikleri tespit edildi. Havadan Drone takibiyle izlenen ve çökertilen kartelin Kolombiya uyruklu lideri de ülkesine kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Emir SOMER
“Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen ve 373 kilogram Kokain maddesinin ele geçirildiği "Narkoçelik-20" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

“Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi

Güney Amerika'dan ülkemize Kokain sevkiyatı yapmaya çalışan dokuz uyuşturucu çetesi üyesinin yakalandığı operasyonda; sevkiyatı yapan uyuşturucu kartelinin üyeleri havadan Drone ile fiziki olarak takibe alındı.

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“Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi

Çete bu izlemeyle çökertildi. Kolombiya uyruklu olan uyuşturucu kaçakçısının liderliğini yaptığı uyuşturucu kartelinin üyelerinin fiziki takibe ve polislere yakalanmamak için bazı gizli teknikler uyguladıkları ortaya çıktı.

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“Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi

Kartelin gizli teknikleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tek tek deşifre edildi.

“Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi

KİRALIK ADRESİ "KARARGAH" YAPMIŞLAR

İddialara ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; kartelin üyeleri "Scooter" ile başladıkları günlük hayatlarına ticari taksi ve üçüncü kişiler adına kiralanan araçlarla devam etti. Ulaşacakları noktalara giderken polislerin takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için sık sık araç değiştiren kartel üyelerinin aynı yollardan en az 5'er defa geçerek polislerce takip edilip edilmediklerini anlayabilmek adına gizli bir kontrol mekanizması geliştirdikleri de saptandı.

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