Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:39
“Scooter” kamuflajlı uyuşturucu karteli! Teknikleri tek tek deşifre edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve 373 kilogram Kokain maddesinin ele geçirildiği "Narkoçelik-20" operasyonuyla çökertilen uyuşturucu kartelinin üyelerinin teknikleri deşifre edildi. Polislere yakalanmamak için ulaşacakları noktalara sürekli araçlar değiştirerek giden çete üyelerinin, "Scooter" ile başladıkları günlük hayatlarına ticari taksi ve üçüncü kişiler adına kiralanmış araçlarla devam ettikleri ortaya çıktı. Kartel üyelerinin; kullanacakları güzergahlardan en az 5'er defa geçerek polislerce takip edilip edilmediklerini anlayabilmek için gizli bir kontrol mekanizması geliştirdikleri tespit edildi. Havadan Drone takibiyle izlenen ve çökertilen kartelin Kolombiya uyruklu lideri de ülkesine kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.