Giriş Tarihi: 03.04.2023 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
15:35
Seccade skandalının üstüne bir de bu! Kemal Kılıçdaroğlu ayeti Erbakan'ın sözü sandı...
CHP Milletvekillerinin hafız ve ermiş ilan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, İsra suresinin 81. ayetini Necmettin Erbakan'ın sözü sandı. Ayakkabıları ile seccade üzerinde poz vermesi ile eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu, daha önce de namazda okunan Kunut Duaları'nı ayet sanmış, 4 büyük halifeden bir olan Hz. Ali'den de düşünür diye söz etmişti.