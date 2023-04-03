Seccade skandalının üstüne bir de bu! Kemal Kılıçdaroğlu ayeti Erbakan’ın sözü sandı...

Ayakkabıları ile seccadeye basması ile eleştiri oklarını üzerine çeken Kılıçdaroğlu, burada" İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çekilmek istediler. Ben kimseyi kırmam, herkesi kucaklarım ve saygı duyarım. Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ailem, eşim, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." açıklamalarında bulundu.