Kılıçdaroğlu, ayeti Erbakan'ın sözü sandı | Video
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın iftar programında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Erbakan'ın çok sık kullandığı bir söz var. Hak gelecek batıl zail olacak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun İsra Suresinde geçen 81. ayette yer alan "Hak geldi, batıl zail oldu" cümlesini Necmettin Erbakan'ın bir sözü sanması, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu daha önce de Hz. Ali için "İslam düşünürü" demişti.
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