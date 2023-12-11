Giriş Tarihi: 11.12.2023 08:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
08:48
Seçer, ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı
Göreve geldiği günden bu yana hizmet yerine kentin sorunlarını yumak haline getiren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bu kez 580 milyon 853 bin 639 TL yaklaşık maliyet çıkardığı, 2024 yılı akaryakıt ürünleri ve adblue alım ihalesini, Ankara merkezli bir firmaya kırımsız, güncel pompa fiyatlarının yüzde 7,2 fazlasıyla 625 milyon 691 bin TL tutarında bir bedelle verip yaklaşık, 45 milyon TL'lik kamu zararı oluşturduğu ortaya çıktı. İhaleyi alan firmanın MBB'den aldığı 3. ihale olduğu, belediyenin tedarikçisi olduğu tüm firmalara uzun vadeler ile ödeme yaparken ihaleyi alan firmaya erken ödeme yapıldığı iddialar arasında yer aldı.