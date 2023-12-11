Seçer, ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı

'EPDK VERİLERİNE GÖRE İSE BU KAMU ZARARI 53 MİLYON'

EPDK'ya göre ise 16 milyon litre dökme motorin alım işinin yaklaşık maliyeti 501 milyon 133 bin TL iken ihaleyi alan firmanın teklifi 545 milyon 760 bin TL olurken ortaya çıkan kamu zararı 44 milyon 627 bin TL, 2 milyon litre taşıt tanıma motorin ve 300 bin litre kurşunsuz benzin alım işinin yaklaşık maliyeti 71 milyon 273 bin 500 TL iken, ihaleyi alan firmanın teklifi 79 milyon 931 bin TL olurken ortaya çıkan kamu zararı 8 milyon 657 bin 500 TL, her 2 alım için ise toplamda 53 milyon 284 bin 500 TL kamu zararı olduğu belirlendi.

'SEÇER, HIRSIZLIĞA AÇIK DEDİĞİ DÖKME AKARYAKIT YÖNTEMİ İLE 3 YILDIR ALIMLARIN YÜZDE 91'İNİ BU YÖNTEM İLE ALMIŞ'

Öte yandan daha önce meclis kürsüsünden yolsuzlukların önüne geçmek için taşıt tanıma sistemi ile alım yapıldığını, bu şekilde teklif veren firmaların yüzde 22 gibi bir indirim yaptığını, dökme akaryakıt ile alım şeklinin kontrollü olmadığını, hem hiçbir kurumun almadığı bir indirim aldıklarını hem de hırsızlıkların önüne geçildiğini defalarca dile getiren CHP'li Seçer'in, son 3 yılda yaptığı tüm akaryakıt ihalelerinde, alımların yüzde 91'ini hırsızlığa açık olduğunu dile getirdiği dökme yöntemi ile yaptığı, iddia ettiği gibi bir indirim olmadan aldığı ortaya çıktı.