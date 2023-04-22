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Haberler Galeri Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde
Giriş Tarihi: 22.04.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 22:53

Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, seçime 21 gün kala son anket verilerini paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti ise milletvekili seçimlerinde açık ara öndeyken Cumhur İttifakı da yüzde 50'yi aşıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sunduğu proje ve vizyonun vatandaşta karşılık bulduğu son bir ayda Erdoğan ve AK Parti'nin oylarını artırdığı da gözlendi.

Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

Türkiye tarihi seçimler için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için iki ayrı pusulaya mührünü basacak. Seçime 21 gün kala Siyasal İletişimci Ferhat Murat, Areda Survey tarafından yapılan son anketi A Haber ekranlarında paylaştı ve değerlendirdi.

Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

ERDOĞAN İK TURDA KAZANIYOR

Son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51,4 oy oranında. En yakın rakibi CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise 41,8.

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Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURDA NE OLUR?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu.

Cumhurbaşkanlığı yarışı 2.tura kalırsa Başkan Erdoğan 53,5 oy oranına sahip. Kemal Kılıçdaroğlu ise 46,5 olarak gözlemlendi.

Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?

Araştırmada partilerin oy oranları da tespit edildi. Ankete göre AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde gözüküyor. AK Parti 41,1 iken en yakın rakibi CHP 25,4 oranına sahip.

Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VİZYONU KARŞILIK BULDU

Siyasal İletişimci Ferhat Murat son bir aydaki oy değişimi ile ilgili de önemli değerlendirmeler paylaştı. Son bir aylık süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından ortaya konan vizyon ve projelerin vatandaşta karşılık bulduğu gözlendi.

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