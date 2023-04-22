Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?

Araştırmada partilerin oy oranları da tespit edildi. Ankete göre AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde gözüküyor. AK Parti 41,1 iken en yakın rakibi CHP 25,4 oranına sahip.