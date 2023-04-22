Seçime 21 gün kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, seçime 21 gün kala son anket verilerini paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti ise milletvekili seçimlerinde açık ara öndeyken Cumhur İttifakı da yüzde 50'yi aşıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sunduğu proje ve vizyonun vatandaşta karşılık bulduğu son bir ayda Erdoğan ve AK Parti'nin oylarını artırdığı da gözlendi.