Şırnak seçim sonuçları! 2024 Son dakika Şırnak yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü belediye başkanları ve muhtarları seçmek için yapılan seçimin sonuçlarına çevrildi. İşte 2024 YSK verileri ile Şırnak son dakika oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Şırnak Yerel Seçim Sonuçları ekranı;