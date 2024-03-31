Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şırnak seçim sonuçları! 2024 Son dakika Şırnak yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:00

Şırnak seçim sonuçları! 2024 Son dakika Şırnak yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Yerel yönetimler, beş yıllık periyotlarla halkın tercihine sunuluyor. Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına giderken, oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından ''2024 Şırnak seçim sonuçlarına göre kimin kazandığı'' sorusu yanıt bulacak. Hangi adayın kazandığı ve oy oranlarının nasıl olduğu, resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak. Şırnak seçim sonuçları ve partilerin oy oranları, YSK verileriyle doğrulanacak. İşte son dakika 2024 Şırnak oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

Şırnak seçim sonuçları! YSK Şırnak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü belediye başkanları ve muhtarları seçmek için yapılan seçimin sonuçlarına çevrildi. İşte 2024 YSK verileri ile Şırnak son dakika oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Şırnak Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Şırnak seçim sonuçları! YSK Şırnak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Mehmet Yarka

CHP: Özlem Baran

DEM Parti: Turan Saltan

Yeniden Refah: Sabri Tatar

Şırnak Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şırnak seçim sonuçları! YSK Şırnak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Şırnak'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Beytüşşebap seçim sonuçları

Cizre seçim sonuçları

Güçlükonak seçim sonuçları

İdil seçim sonuçları

Silopi seçim sonuçları

Uludere seçim sonuçları

Şırnak seçim sonuçları! YSK Şırnak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Yarka, CHP Özlem Baran, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi Sabri Tatar ve DEM Parti ise Turan Saltan ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şırnak seçim sonuçları! YSK Şırnak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

SON DAKİKA