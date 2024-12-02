Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH'a açıkladı
Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 06:49

SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH'a açıkladı

Son dakika haberi: Esed rejimi tarafından, 'Kurtarılmış bölge' ilan edilen Halep'in, Suriye'deki muhalif gruplarca kısa bir sürede ele geçirilmesi büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Suriye'deki muhalif gruplarca kısa sürede ele geçirilmesi dünyanın dikkatini çekerken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, bölgedeki durumu değerlendirdi.

HARUN SEKMEN
SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH’a açıkladı

Son dakika haberi: Esed rejiminin büyük önem verdiği Halep, muhalifler tarafından ele geçirildi. SABAH, bölgedeki durumu aydınlatacak 10 soruyu Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger'e yöneltti. İşte o sorular ve cevapları...

SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH’a açıkladı

1- Çatışmalar neden şimdi patlak verdi?

İdlib çatışmasızlık bölgesinde rejim saldırıları ve Rus uçaklarının bombardımanı ile karşı karşıya kalınması, bunun uzun bir süreden beri devam etmesi, muhaliflerin harekete geçmesinde tetikleyici oldu. Operasyonunun Lübnanİsrail ateşkesinin hemen ertesinde meydana gelmesi de dikkat çekici.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH’a açıkladı

2- Operasyonun amacı nedir?

Operasyon, rejimin ve Rusya'nın saldırganlığına karşı bir İdlib'de sıkışan muhalif örgütlerin ve yerlerinden edilen halkın bir tepkisi olarak okunabilir. Saldırıda bir stratejik aklın ve kurmay zekanın varlığı çok belirgin. Aşiretlerin muhaliflere verdiği destek de operasyonu kolaylaştırdı.

SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH’a açıkladı

3- Sahada hangi gruplar var?

İdlib'de bir düzinenin üzerinde rejim muhalifi örgüt var. Bunların arasında en fazla tanınan, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) esas itibariyle sünni-selefi bir örgüt. 2017'de aralarında Nusra Cephesi'nin de bulunduğu bir çok örgütün birleşmesiyle kuruldu.

SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH’a açıkladı

Bunun dışında İdlib'de irili ufaklı çok sayıda muhalif örgüt var. Öne çıkanları Fateh el Mübin, Ahrarı Şam ve Ensar Tevhid olarak sıralamak mümkün. Türkiye'nin güçlü biçimde destek verdiği Suriye Milli Ordusu da (Özgür Suriye Ordusu) operasyona destek veriyor.

SON DAKİKA