Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
06:49
SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH'a açıkladı
Son dakika haberi: Esed rejimi tarafından, 'Kurtarılmış bölge' ilan edilen Halep'in, Suriye'deki muhalif gruplarca kısa bir sürede ele geçirilmesi büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Suriye'deki muhalif gruplarca kısa sürede ele geçirilmesi dünyanın dikkatini çekerken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, bölgedeki durumu değerlendirdi.