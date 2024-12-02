SON DAKİKA | 10 soruda Halep bilmecesi! Çatışmalar neden patlak verdi: Uzman isim SABAH’a açıkladı

3- Sahada hangi gruplar var?



İdlib'de bir düzinenin üzerinde rejim muhalifi örgüt var. Bunların arasında en fazla tanınan, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) esas itibariyle sünni-selefi bir örgüt. 2017'de aralarında Nusra Cephesi'nin de bulunduğu bir çok örgütün birleşmesiyle kuruldu.



