Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
07:21
Son dakika: 15 Temmuz'a giden yolu 'Poyrazköy' ile açanlar hesap verecek
Son dakika: FETÖ'nün TSK'yı dizayn etme amacıyla tertip ettiği Poyrazköy kumpasında görev alan, aralarında firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de bulunduğu 48 hakim ve savcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Amirallere Suikast soruşturmasında tutuklama kararı verilince intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar dahil 92 kişi ve kuruluş, 'müşteki' olarak iddianamede yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Öz ve Seçen'in 64 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.