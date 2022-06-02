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Haberler Galeri Son dakika: 15 Temmuz'a giden yolu 'Poyrazköy' ile açanlar hesap verecek
Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 07:21

Son dakika: 15 Temmuz'a giden yolu 'Poyrazköy' ile açanlar hesap verecek

Son dakika: FETÖ'nün TSK'yı dizayn etme amacıyla tertip ettiği Poyrazköy kumpasında görev alan, aralarında firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de bulunduğu 48 hakim ve savcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Amirallere Suikast soruşturmasında tutuklama kararı verilince intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar dahil 92 kişi ve kuruluş, 'müşteki' olarak iddianamede yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Öz ve Seçen'in 64 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika: 15 Temmuz’a giden yolu ’Poyrazköy’ ile açanlar hesap verecek

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'yı dizayn etme amacıyla tertip ettiği Poyrazköy kumpasında görev alan hakim ve savcılarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Poyrazköy kumpası'nda hakimler ve savcılar ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kumpas soruşturmalarında FETÖ'nün tutuklamak istediği kişilerden Prof. Dr. Türkan Saylan soruşturma sürecinde vefat etmişti. Toplam 6 ayrı dosyanın birleşmesinden oluşan davaya, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Bu mahkeme 84 sanık hakkında beraat kararı verirken, sahte delillerin kimler tarafından üretildiğinin belirlenmesi için de savcılığa ihbar ve suç duyurusunda bulundu.

Son dakika: 15 Temmuz’a giden yolu ’Poyrazköy’ ile açanlar hesap verecek

Kumpasın yargı ayağında yer alan dönemin özel yetkili savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Berk ile hakimler Mehmet Ekinci, Mehmet Karababa'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

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Son dakika: 15 Temmuz’a giden yolu ’Poyrazköy’ ile açanlar hesap verecek

64 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede firari şüpheliler Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Haberleşmenin gizliliğini ihbar etmek", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "Gizliliğin ihlali", "Suçluyu kayırma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Görevi kötüye kullanma suçlarından 23 yıldan 64 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Son dakika: 15 Temmuz’a giden yolu ’Poyrazköy’ ile açanlar hesap verecek

YARBAY TATAR'IN AİLESİ MÜŞTEKİ OLDU

Amirallere Suikast soruşturmasında tutuklama kararı verilince intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar'ın da arasında bulunduğu 92 kişi ve kuruluş 'müşteki' olarak iddianamede kendisine yer buldu.

Son dakika: 15 Temmuz’a giden yolu ’Poyrazköy’ ile açanlar hesap verecek

"ÜST AKIL TARAFINDAN HAZIRLANAN KUMPASIN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN HAREKET ETTİLER"

İddianamede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı mensupları ile tüzel kişiliklerine karşı üst akıl tarafından ortak bir merkezde hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için kendileri ile aynı illegal yapıya mensup kolluk görevlileri ile birlikte hareket etmek suretiyle hukuka aykırı iş ve işlemler yaptıkları aktarıldı.

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