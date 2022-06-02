Son dakika: 15 Temmuz’a giden yolu ’Poyrazköy’ ile açanlar hesap verecek

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'yı dizayn etme amacıyla tertip ettiği Poyrazköy kumpasında görev alan hakim ve savcılarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Poyrazköy kumpası'nda hakimler ve savcılar ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kumpas soruşturmalarında FETÖ'nün tutuklamak istediği kişilerden Prof. Dr. Türkan Saylan soruşturma sürecinde vefat etmişti. Toplam 6 ayrı dosyanın birleşmesinden oluşan davaya, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Bu mahkeme 84 sanık hakkında beraat kararı verirken, sahte delillerin kimler tarafından üretildiğinin belirlenmesi için de savcılığa ihbar ve suç duyurusunda bulundu.