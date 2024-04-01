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Haberler Galeri LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:35

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru süreci ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. LGS başvuru süresi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Bu gelişme sonrası lise sınavı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MEB takvimine göre, bu yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek. İsteğe bağlı olarak katılım sağlanacak sınava girmeyenler ise merkezi sisteme göre yerleştirilecek. Peki LGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, MEB e-Okul başvuru ekranı…

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Son dakika LGS başvuru süresi uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru sürecinin 2 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Bu noktada lise sınavı başvuru ücreti ve ekranı araştırmaları başvuru yapamayan öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Peki, LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 LGS başvuru e-Okul ekranı…

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

SON DAKİKA: LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru süresi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. LGS başvuru süresinin yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.''

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LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri, başvuru işlemleri için öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul üzerinden takip edebilecekler.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

LGS SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav'la ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Lise sınavı başvuruları için herhangi bir ücret ödenmeyecek.

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