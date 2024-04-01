LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

SON DAKİKA: LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru süresi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. LGS başvuru süresinin yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.''