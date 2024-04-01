Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
13:35
LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA || 2024 LGS başvuruları ne zaman son, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru süreci ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. LGS başvuru süresi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Bu gelişme sonrası lise sınavı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MEB takvimine göre, bu yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek. İsteğe bağlı olarak katılım sağlanacak sınava girmeyenler ise merkezi sisteme göre yerleştirilecek. Peki LGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, MEB e-Okul başvuru ekranı…