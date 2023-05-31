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Haberler Galeri Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:49

Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Son dakika haberi: Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını "Başarısızlık algısı oluşur" diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için "ara dönem MYK'sı" kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP’de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de kazan kaynıyor. Hemen hemen her gün kulislerde yeni bir iddia konuşulurken, MYK üyelerinin yarın gerçekleştirilecek olan toplantıda toplu halde istifa edeceğine yönelik bilgi gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP’de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi.

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Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP’de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Yarın saat 13.00'da gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı.

Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP’de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

MECLİS'TE DE DEĞİŞİM GELİYOR

Öte yandan dün TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'teki görev değişiminin sinyallerini verdi. Yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını açıklayan Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayız" dedi.

Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP’de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Toplantıda 1 grup başkanı ve 3 grup başkanvekili seçeceklerini belirten Özel, hem kendisinin hem de Engin Altay'ın grup başkanvekilliğine talip olmadığını duyurdu.

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