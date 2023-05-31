Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:47
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
07:49
Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor
Son dakika haberi: Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını "Başarısızlık algısı oluşur" diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için "ara dönem MYK'sı" kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek.