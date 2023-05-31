Son dakika: 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP’de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de kazan kaynıyor. Hemen hemen her gün kulislerde yeni bir iddia konuşulurken, MYK üyelerinin yarın gerçekleştirilecek olan toplantıda toplu halde istifa edeceğine yönelik bilgi gündeme bomba gibi düştü.



