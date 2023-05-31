CHP'de koltuk savaşları başladı | Video
Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını "Başarısızlık algısı oluşur" diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için "ara dönem MYK'sı" kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek.
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