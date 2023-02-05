Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
09:15
Son dakika | 6'lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi
Altılı koalisyon masasında anlaşmazlık krize dönüştü. Ve bu kez dengeler değişti. Önceki haftaya kadar Meral Akşener'in her şeyi kendi isteği doğrultusunda ilerlettiği konuşulurken masadaki son gelişme Akşener'i zorda bıraktı. Anlaşmazlıkları anlatan ve "Gösteri biter bitmez herkes işine geldiği gibi davranıp bildiğini okuyor" diyen Mahmut Övür 6'lı masada gelinen son durumu aktardı