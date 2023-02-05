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Haberler Galeri Son dakika | 6'lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi
Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:15

Son dakika | 6'lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi

Altılı koalisyon masasında anlaşmazlık krize dönüştü. Ve bu kez dengeler değişti. Önceki haftaya kadar Meral Akşener'in her şeyi kendi isteği doğrultusunda ilerlettiği konuşulurken masadaki son gelişme Akşener'i zorda bıraktı. Anlaşmazlıkları anlatan ve "Gösteri biter bitmez herkes işine geldiği gibi davranıp bildiğini okuyor" diyen Mahmut Övür 6'lı masada gelinen son durumu aktardı

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | 6’lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi

Altılı koalisyon masasında adaylık başta olmak üzere sistem ve "ortak mutabakat metni" adı verilen metinle ilgili anlaşmazlıklar krize dönüştü. İşte Mahmut Övür'ün 6'lı masa kulislerine ilişkin önemli detayların yer aldığı yazısından öne çıkan bölümler;

YUMRUK YUMRUĞA GİRMELERİ AN MESELESİ

Yeni adı Millet İttifakı olan 6'lı Masa sakinleri, doğrusu hiç sakin değiller. Kamuoyu baskısı olmasa yumruk yumruğa girmeleri an meselesi. Öylesine öfkeliler... Çünkü kurdukları sistemde biri kazanırken, öteki kaybediyor.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi

Kılıçdaroğlu'nun "Masada herkesin eşit oyu var" demesine, Akşener'in "kazanacak aday" diretmesine ya da 6'sı birden kamuoyunun önüne çıkıp Ortak Politikalar Mutabakatı yayınlamalarına bakmayın, o sadece bir gösteri. Gösteri biter bitmez herkes işine geldiği gibi davranıp bildiğini okuyor. Çünkü ortaklık sahici ve samimi değil, bir proje.

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Son dakika | 6’lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi

AFERİN ALMA PROJESİ...

AB'den ve küresel merkezlerden "Aferin" alma projesi... Bu yüzden ne sözlerde ne de eylemlerde bir samimiyet var.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi

"BEN KEMAL GELİYORUM!"

Mesela Kılıçdaroğlu hiçbir zaman açık açık "Ben adayım" deme cesaretini göstermedi, hep kaçak güreşti. Alın son buluşu "Ben Kemal, geliyorum" sloganını... Bas bas "Ben adayım" diye bağırıyor ama onu bile üstlenmiyor.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında kriz; Bu kez Akşener zorda! Yumruklu kavga an meselesi

AKŞENER'İ ÇILDIRTIYOR

Bu da Akşener'i çıldırtıyor. (İmamoğlu'nun da kimyası bozuluyor ama çaktırmıyor.) Aslında Akşener de tıpkı Kılıçdaroğlu gibi lafı dolaştırıp duruyor. Bazen "Kazanacak aday" bazen "Noter değiliz" diyor ama sonra aynı masaya oturup hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. En son geldiği noktaya bakın:

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