Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:09

Son dakika haberleri: Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, partinin ek binasındaki toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararı açıkladı. "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yapan Meral Akşener, 6'lı masayı resmen dağıttı. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, "Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir." dedi. İşte son dakika haberinin detayları ve Meral Akşener'in açıklaması