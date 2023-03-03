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Haberler Galeri SON DAKİKA: 6'lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı'nın ardından Meral Akşener'den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:09

SON DAKİKA: 6'lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı'nın ardından Meral Akşener'den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz

Son dakika haberleri: Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, partinin ek binasındaki toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararı açıkladı. "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yapan Meral Akşener, 6'lı masayı resmen dağıttı. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, "Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir." dedi. İşte son dakika haberinin detayları ve Meral Akşener'in açıklaması

SON DAKİKA: 6’lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı’nın ardından Meral Akşener’den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.

Bu arada Meral Akşener'in ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. İşte, Meral Akşener'in açıklaması

SON DAKİKA: 6’lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı’nın ardından Meral Akşener’den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz

Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.

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SON DAKİKA: 6’lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı’nın ardından Meral Akşener’den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz

Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.

SON DAKİKA: 6’lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı’nın ardından Meral Akşener’den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz

"ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"

Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.

SON DAKİKA: 6’lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı’nın ardından Meral Akşener’den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz

Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.

SON DAKİKA! Meral Akşener 6'lı masayı dağıttı: "Boyun eğmeyeceğiz" | Video

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