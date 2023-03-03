SON DAKİKA! Meral Akşener 6'lı masayı dağıttı: "Boyun eğmeyeceğiz" | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Gelen son dakika haberine göre; İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener'in toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 6'lı masayı dağıtan Meral Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir." dedi.