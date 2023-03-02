SON DAKİKA! 6’lı masa toplantısı bugün! 6’lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...

SON DAKİKA HABERİ: 6'lı masa adayı kim olacak? Daha önce 11 kez toplanan, yazı fontu, kenar boşlukları, kullanılacak dil ve kurumsal yapı ile ilgili kararlar alan 6'lı masa bugün 12'nci kez bir araya geliyor. 6'lı masa bugün adayını belirleyecek. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart tarihinde adayın belirleneceğini duyurdu. 6'lı masanın aday belirleme toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu kendisini önerecek. İYİ Parti ise Mansur Yavaş'ın 6'lı masa adayı olarak ilan edilmesini istiyor. DP ve Saadet Partisi, 6'lı masa adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise çekimser bir tutum sergiliyor. Peki, 6'lı masa adayı kim olacak? İşte 6'lı masa toplantısı öncesi son gelişmeler ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına dair kulislerde konuşulanlar...