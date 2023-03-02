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Haberler Galeri SON DAKİKA! 6'lı masa toplantısı bugün! 6'lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 10:47

SON DAKİKA! 6'lı masa toplantısı bugün! 6'lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...

SON DAKİKA HABERİ: 6'lı masa adayı kim olacak? Koalisyon bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor. 6'lı masa toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in restleşmesi sürüyor. İki lider de 6'lı masa adayının belli olacağı toplantı öncesi tam yetki aldı. Kılıçdaroğlu, 6'lı masa adayı olarak kendi ismini önerecek. Akşener, 6'lı masa adayı olarka Mansur Yavaş ismini öneriyor. Peki, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte 6'lı masa aday belirleme toplantısı öncesi son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA! 6’lı masa toplantısı bugün! 6’lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...

SON DAKİKA HABERİ: 6'lı masa adayı kim olacak? Daha önce 11 kez toplanan, yazı fontu, kenar boşlukları, kullanılacak dil ve kurumsal yapı ile ilgili kararlar alan 6'lı masa bugün 12'nci kez bir araya geliyor. 6'lı masa bugün adayını belirleyecek. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart tarihinde adayın belirleneceğini duyurdu. 6'lı masanın aday belirleme toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu kendisini önerecek. İYİ Parti ise Mansur Yavaş'ın 6'lı masa adayı olarak ilan edilmesini istiyor. DP ve Saadet Partisi, 6'lı masa adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise çekimser bir tutum sergiliyor. Peki, 6'lı masa adayı kim olacak? İşte 6'lı masa toplantısı öncesi son gelişmeler ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına dair kulislerde konuşulanlar...

SON DAKİKA! 6’lı masa toplantısı bugün! 6’lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...

6'LI MASA TOPLANTISI BUGÜN

6'lı masa toplantısı bugün gerçekleşiyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Toplantıda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. 6'lı masa toplantısı öncesi CHP ve İYİ Parti arasında fırtınalar esiyor.

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SON DAKİKA! 6’lı masa toplantısı bugün! 6’lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...

6'LI MASA ADAYI KİM OLACAK?

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 2,5 ay kaldı. 6'lı masa toplantısı kuruluşundan itibaren tam 11 kez gerçekleşti. 11 toplantının hiçbirinde Cumhurbaşkanı adayı konuşulmadı. Son toplantıda Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği hususu üzerinde duruldu. Diğer toplantılarda ise 6'lı masanın yapacağı açıklamalarda kullanılacak yazı fontu, kenar boşlukları, kurumsal dil gibi konular ele alındı. 6'lı masanın 12'nci toplantısında sıra nihayet aday belirlemeye geldi.

SON DAKİKA! 6’lı masa toplantısı bugün! 6’lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...

6'lı masa toplantısı öncesi liderler partilerinden tam yetki aldı. CHP, aday olarak 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor. İYİ Parti ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kabul etmiyor, 'Kazanacak aday' diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi ise, belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini belirterek, bu öneriyi açıkça reddediyor.

SON DAKİKA! 6’lı masa toplantısı bugün! 6’lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...

KEMAL KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA TOPLANTISINDA ADAY OLARAK KENDİSİNİ ÖNERECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı sırasında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak önerecek. Bu öneriye Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kesin bir destek vermesi bekleniyor. Zira 6'lı masa toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, birçok programda Kemal Kılıdaroğlu'nun kendileri için uygun bir isim olduğunu dile getirdi.

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