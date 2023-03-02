Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:47
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
10:47
SON DAKİKA! 6'lı masa toplantısı bugün! 6'lı masa adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş denklemi...
SON DAKİKA HABERİ: 6'lı masa adayı kim olacak? Koalisyon bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor. 6'lı masa toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in restleşmesi sürüyor. İki lider de 6'lı masa adayının belli olacağı toplantı öncesi tam yetki aldı. Kılıçdaroğlu, 6'lı masa adayı olarak kendi ismini önerecek. Akşener, 6'lı masa adayı olarka Mansur Yavaş ismini öneriyor. Peki, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte 6'lı masa aday belirleme toplantısı öncesi son dakika gelişmeleri...