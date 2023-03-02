6'lı koalisyon adayını açıklayacağı tarihi belirledi: İşte son gelişmeler | Video

6'lı koalisyon 12. toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız" denildi. AHaber muhabiri İlter Yeşiltaş gelişmeleri aktardı...