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Haberler Galeri SON DAKİKA: 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Krizlerin gölgesinde Karamollaoğlu açıkladı
Giriş Tarihi: 06.03.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 21:30

SON DAKİKA: 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Krizlerin gölgesinde Karamollaoğlu açıkladı

SON DAKİKA: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kurulduğu günden itibaren kriz, kaos ve kavganın eksik olmadığı 6'lı koalisyonun son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Saat 15.50'de başlayan toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenmesi talebi masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Krizlerin gölgesinde Karamollaoğlu açıkladı

Son dakika haberine göre; 6'lı koalisyonda anlaşmazlıkların boyutu seçime yaklaşıldıkça daha da artarken krizlerin gölgesinde gerçekleşen toplantı, sona erdi. Saat 15.50'de başlayan Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya, daha önce zehir zemberek sözler sarf ederek masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

SON DAKİKA: 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Krizlerin gölgesinde Karamollaoğlu açıkladı

6'lı koalisyonun son toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı görüşüldü. Toplantıda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Manur Yavaş'ın belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenmesine ilişkin talebi de masaya yatırıldı.

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SON DAKİKA: 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Krizlerin gölgesinde Karamollaoğlu açıkladı

Toplantı sonrası 6 lider, Saadet Partisi binasının önüne geldi. Mikrofonu eline alan Temel Karamollaoğlu koalisyon masasının adayını açıkladı.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır.

SON DAKİKA: Karamollaoğlu açıkladı: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! | Video

SON DAKİKA: 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Krizlerin gölgesinde Karamollaoğlu açıkladı

Adaylığının ilanından sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise "Masadaki genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" dedi.

SON DAKİKA: 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Krizlerin gölgesinde Karamollaoğlu açıkladı

NE OLMUŞTU?

6'lı koalisyonun 2 Mart Perşembe günü gerçekleşen 12. toplantısında İYİ Parti dışındaki diğer partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşmış, Akşener ise bunu reddetmişti. Parti yöneticileri ile düzenlediği toplantının ardından basın açıklaması yapan Akşener, noter-kumar masasında yer almayacaklarını belirterek masadan ayrılmıştı.

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