SON DAKİKA: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kurulduğu günden itibaren kriz, kaos ve kavganın eksik olmadığı 6'lı koalisyonun son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Saat 15.50'de başlayan toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenmesi talebi masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.