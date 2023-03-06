Son dakika haberine göre; 6'lı koalisyonda anlaşmazlıkların boyutu seçime yaklaşıldıkça daha da artarken krizlerin gölgesinde gerçekleşen toplantı, sona erdi. Saat 15.50'de başlayan Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya, daha önce zehir zemberek sözler sarf ederek masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.