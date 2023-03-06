Video Haber SON DAKİKA: Karamollaoğlu açıkladı: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! | Video
SON DAKİKA: Karamollaoğlu açıkladı: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! | Video

SON DAKİKA: Karamollaoğlu açıkladı: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! | Video

06.03.2023 | 21:00

SON DAKİKA: Saat 15.50'de başlayan toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenmesi talebi masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar!

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