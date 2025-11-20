Son dakika... 81 ilde 500 bin konutun yapılacağı ilçeler: En çok hangi ilde olacak?

VAN: 6 bin 803 konut Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yapılacak.

ARTVİN: bin 20 konut Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli'de yapılacak.

RiZE: 2 bin 42 konut Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar'da yapılacak.

GAZİANTEP: 13 bin 890 konut, Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli'de yapılacak.

ŞANLIURFA: 13 bin 690 konut, Akçakale, Bilecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir ve Harran'da yapılacak.

DİYARBAKIR: 12 bin 165 konut Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice ve Silvan'da yapılacak.

BUNLARA DİKKAT!

İl merkezindeki projeler için il merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre), ilçede yapılan projeler için ilçede başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecek.