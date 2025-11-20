Son dakika... 81 ilde 500 bin konutun yapılacağı ilçeler: En çok hangi ilde olacak?

ESKİŞEHİR: 6 bin 025 konut, Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihaliççik, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde yapılacak.
BARTIN: bin 620 konut, Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde yapılacak.
KASTAMONU: 2 bin 380 konut, Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yapılacak.
KAYSERİ: 7 bin 562 konut, Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılacak.
SAMSUN: 6 bin 397 konut, Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde yapılacak.